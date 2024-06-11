شكرا لقرائتكم خبر عن شباب مبادرة "جيل جديد" للمناطق الحضارية يزور موانئ دبى العالمية بميناء السخنة والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" مشغل المحطة متعددة الأغراض في ميناء العين السخنة، شباب وطلائع مبادرة "جيل جديد" من طلائع المناطق الحضارية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث قامت المجموعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بتنظيم جولة ميدانية للشباب داخل الحوضين الأول والثاني لتعريفهم بالأعمال التي تتم داخل الأرصفة وحركة الواردات والصادرات وحجم التداول داخل الميناء.

والتقى بشباب وطلائع المبادرة فريق عمل موانئ دبي العالمية لعرض وشرح التواجد العالمي للمجموعة ،وتواجدها في مصر بشكل خاص وأسباب اختيار موقع ميناء السخنة، ذلك الموقع الاستراتيجي وسهولة النفاذ للأسواق الخارجية ، كما أنها بوابة رئيسية للتجارة الدولية، حيث تجاوزت الحصة السوقية للميناء نسبة 23 ٪ من إجمالي واردات وصادرات مصر خلال عام 2023.

وعرض الفريق التجاري لمجموعة "دي بي ورلد" السخنة بعرض أهم الأعمال وأحجام التداول وحركة الصادرات والواردات للميناء، والتي تبلغ معدلات تداول الحاويات بها سنوياً أكثر من 900 ألف حاوية مكافئة، كما تم شرح ماهية المعدات ورافعات الأرصفة التي تمتلكها المجموعة داخل الميناء من أحدث الأنواع لتسريع عمليات الشحن والتفريغ للسفن.

وقدم سلطان أحمد بن سليم - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رسالة مصورة لشباب وطلائع المبادرة، أعرب فيها عن تقديره وشكره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على دعمه لمبادرة جيل جديد واهتمام الدولة المصرية بالنشء وقادة المستقبل، كما أعرب عن سعادته بدور وزارة الداخلية في الارتقاء بتوعية شباب وفتيات طلائع المناطق الحضارية.

وقال سلطان أحمد بن سليم في كلمته : "أن موانئ دبي العالمية تستثمر في الشباب من خلال تزويدهم بالتدريب والخبرات المباشرة في العمل عبر وحدات أعمال المجموعة لربط الأسواق الناشئة بطرق التجارة العالمية ودعم سلاسل التوريد، مشيراً إلى علاقة المجموعة الوطيدة والعميقة مع جمهورية مصر العربية حيث نفخر بشراكتنا مع الحكومة المصرية، فقد استثمرنا 1.3مليار دولار أمريكي لتوسيع وتحديث ميناء السخنة، وتحويله إلى منشأة عالمية المستوى لدعم متطلبات التجارة المتنامية في مصر.

وأضاف: "وقد وفرنا آلاف فرص العمل بشكل مباشرة وغير مباشر للمجتمع المحلي، وتلتزم مجموعة موانئ دبي العالمية تجاه مصر في الاستثمار والعمل على توسيع خدماتنا لتقديم المزيد من الدعم للاقتصاد المصري. كما نقوم باستثمار 80 مليون دولار أمريكي لتطوير منطقة لوجستية جديدة بمساحة 300 ألف متر مربع في العين السخنة، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المنطقة بحلول نهاية العام الجاري، مما يشكل ذلك جزءًا من نظام متكامل يربط الميناء بخدماتنا اللوجستية، ويقدم للمتعاملين حلولاً شاملة وعالمية المستوى، ولمواصلة دعم ورؤية القيادة السياسية لتحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجيستي في المنطقة، قمنا بافتتاح خمسة مكاتب لوجستية تقع في القاهرة، الإسكندرية، مطار القاهرة، بني سويف، والعين السخنة، وتدعم هذه الاستثمارات النمو الاقتصادي بشكل أكبر، ودليل على ذلك حركة التجارة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية زادت العام الماضي بنسبة 6.5٪ لتصل إلى 4.6 مليار دولار."

وفي نهاية كلمته، أعلن سلطان أحمد بن سليم دعم ومساندة موانئ دبي العالمية لمبادرة "جيل جديد" تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، من خلال تقديم المنح الدراسية الجامعية لأفضل 10 طلاب من المتفوقين من أبناء المناطق الحضارية، تأكيداً على تعزيز شراكة المجموعة مع الحكومة المصرية، ومن خلال هذه المنح الدراسية، ستقوم مجموعة "دي بي ورلد" برعاية هؤلاء الطلاب في الجامعة وتزويدهم بالفرص التدريبية بعد تخرجهم.