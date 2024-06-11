شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التعاون الأفريقى تبحث مع ممثلى مكاتب التمثيل التجارى فرص الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

عقدت لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور شريف الجبلي، باتحاد الصناعات المصرية إجتماعا موسعاً مع ممثلي مكاتب التمثيل التجاري بكل من كوت ديفوار والسنغال وأوغندا قبل استلام مناصبهم في تلك الدول لأول مره، وبدعوه موجه من اللجنة للتعرف عليهم وبحث سبل التعاون المشترك وإمداد الأعضاء بفرص الاستثمار المتاحة.

وشارك في الحضور تامر كريم، رئيس مكتب التمثيل التجاري بالسنغال، ومحمد علي، رئيس مكتب التمثيل تجاري بأوغندا، وهشام حسام، رئيس مكتب التمثيل التجاري بكوت ديفوار، كما حضر الاجتماع هشام مدكور أبو العز، عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، ومحمود عوده، عضو غرفة الجلود، ومحمد عبد الفتاح عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجيه، وشيماء عليبة عضو صناعات الهندسية، محمد سليمان عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب، وممثلي عن أماني عصفور.

وقال الدكتور شريف الجبلي، إن اللجنة تدرس التعامل مع أفريقيا، مشيرا إلى أن السنغال وكوت ديفوار من أهم الأسواق في غرب أفريقيا، كما تعد أوغندا من أهم الدول في شرق أفريقيا.

وأوضح الجبلي، أن اللقاء تناول التعريف المشترك بين ممثلي مكاتب التمثيل التجاري وعرض أهم التحديات وضرورة العمل على حلها خلال الفترة المقبلة وكيفيه التعاون المشترك، مشدداً على أهمية التركيز على الصادرات في الأساس بالنسبة للسوق الأفريقي.

وأشار إلى أن اتحاد الصناعات المصرية بكل الغرف الصناعية يعتبر بيت الصناعة في مصر ويهتم عن طريق لجنة التعاون الأفريقي بتطوير الصادرات المصرية إلي أفريقيا، وهناك جزء خاص بالاستثمارات لكن التركيز في الوقت الحالي علي الصادرات في المقام الأول.

ولفت الجبلي، إلي أن الصادرات المصرية إلي أفريقيا لم تصل إلي المستوي المطلوب حتي الآن وعلي الرغم من وصولها إلى 6 مليار دولار ولكن الجزء الأكبر منها للشمال الأفريقي مثل ليبيا وتونس والجزائر والمغرب ويمثلون الجزء الأكبر وهو ليس المستهدف حالياً.

وأوضح الجبلي، أنه تم عمل بعثات تجارية إلي عدد من الدول الأفريقية مثل السنغال، مشيراً إلى عدم وجود بنوك مصرية في أفريقيا من ضمن التحديات التي تعوق تأمين الصادرات إلي السوق الإفريقي.

وأكد الجبلي، علي أهمية التعاون في المنتجات المصرية سواء مواد بناء أو منتجات جلدية أو صناعات غذائيه و منتجات هندسية وصناعات كيماوية، ولكن تفتقر للمعلومات الكافيه للسوق الأفريقي، مطالباً بتقديم دراسات كافيه للسوق في كل دولة وعن احتياجات السوق بشكل أوضح من السلع مما يسهل عمليات التصدير.

وأوضح أن دراسة السوق ومعرفة احتياجاته من أهم عوامل نجاح التصدير قبل القيام باختراق السوق والتوجه للتصدير إلي أي دولة وهو ما نركز عليه في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن مكاتب التمثيل التجاري هي الزراع الأساسي للتصدير خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن اتحاد الصناعات المصرية يمتلك إمكانيات كبيرة في الصناعة مؤخراً أصبحت مصر لديها كثير من الصناعات تامه الصنع علي أعلي مستوي وأعلي جوده ويمكن استغلالها أكثر من ذلك في التصدير.

وأكد ممثلوا مكاتب التمثيل التجاري، أن هناك فرص واعدة للاستثمار في تلك الدول، كما ستعمل المكاتب من خلال طلبات الشركات.