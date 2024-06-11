شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات ليتجاوز مستوى 26 ألف نقطة والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات ضعيفة تجاوزت 1.2 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.46% ليصل إلى مستوى 26274 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 32124 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 11353 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.56% ليصل إلى مستوى 5765 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 8356 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 6504 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، وجدوى للتنمية الصناعية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون.



أعلنت شركات مجموعة أي أف جي القابضة، وراية القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى كليوباترا، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، شراء الأولى مليون سهم خزينة، وشراء الثانية 206.4 ألف سهم خزينة، وشراء الثالثة 200 ألف سهم خزينة، وشراء الرابعة 530 ألف سهم خزينة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والعبور للاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، والعالمية للاستثمار والتنمية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 2212 سهم، 346.9 ألف سهم، 20 ألف سهم، مليون سهم، 660 ألف سهم، 10533 سهم، 631.5 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو عدد 9.6 مليون سهم، واشترت إدارة شركات الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وطاقة عربية، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية عدد 19 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 30 ألف سهم، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة شركات ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وسيتي للتحاليل الطبية عدد 49.2 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، 113.6 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 769.9 ألف سهم، 9.5 مليون سهم، 750 ألف سهم، على التوالي.



في سياق متصل أعلنت شركة جي بي كورب، عن الاتفاق بين شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) والشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية "إيتامكو" لتجميع وتصنيع مركبة خفيفة تحت اسم "كيوت".

في سياق آخر قالت شركة القلعة للاستثمارات المالية، إن إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها من شركات السمسرة بالنيابة عن عملائها في المرحلة الثانية من الاكتتاب في شراء الدين بلغ 1.7 مليار جنيه بنسبة تغطية 808%، وسيقوم البنك العربي الأفريقي الدولي بتخصيص لكل طالب اشتراك في شراء الدين.