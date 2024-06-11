الإسكان تعلن طرح وحدات سكنية جاهزة للاستلام الفورى بمشروع "valley towers"

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القاهرة - سامية سيد - الجزار: الأحد 30 يونيو.. إتاحة شروط الطرح وأسلوب الحجز والأسعار وأسلوب السداد وكراسات الشروط على موقع برنامج "مسكن"

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح وحدات سكنية للأفراد، بعدد 984 وحدة سكنية جاهزة للاستلام الفوري بمشروع "valley towers" بمدينة حدائق أكتوبر.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن مساحات الوحدات تتراوح بين (95م2 : 100م2)، مضيفاً أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع ومساحة كل وحدة، والأسعار وأسلوب السداد، وكراسات الشروط، ستكون متاحة على موقع برنامج "مسكن"، محور الوحدات على الرابط www.reserve.newcities.gov.eg اعتباراً من يوم الأحد الموافق 30/6/2024، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية في موعد لاحق.