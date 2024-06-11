شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف لمؤشر سوق الأسهم السعودية في منتصف التعاملات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، انخفاضه في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.1%، عند 11846 نقطة، وبتداولات بلغت 6.252 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 295.694 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.204 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 174 شركة ارتفعت أسهم 174 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 50، من بين 236 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، سينومي ريتيل، والكيميائية، والصناعات الكهربائية، وأليانز إس إف، والزامل للصناعة، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، أكوا باور، وأسمنت ينبع، وسدافكو، وبدجت السعودية، ودله الصحية، الأكثر انخفاضا.

