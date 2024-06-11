شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يستقبل السفير اليابانى لبحث الترتيبات للمنتدى الاقتصادى العربى اليابانى والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أوكا هيروشى السفير اليابانى بالقاهرة حيث تم بحث الترتيبات للمنتدى الاقتصادى العربى اليابانى والذى سيعقد فى العاصمة اليابانية طوكيو فى 10يوليو القادم على مدار يومين.

وخلال اللقاء أكد الملا على عمق ومتانة العلاقات بين مصر واليابان، مشيراً إلى أن المنتدى يمثل فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى مجالات الطاقة النظيفة والتحول الرقمى وتأمين امدادات الطاقة.

ومن جانبه وجه السفير اليابانى الدعوة للمهندس طارق الملا للمشاركة فى الجلسة الوزارية للمنتدى، مؤكداً أنه سيعقد بالتنسيق مع جامعة الدول العربية وسيشهد مشاركة واسعة من خبراء الاقتصاد والمال والأعمال وممثلى الشركات العالمية والقطاع الخاص، وأضاف أن المنتدى سيناقش سبل التنمية الاقتصادية والاستدامة بين الدول العربية واليابان وسيتطرق إلى أمن الطاقة لجميع الأطراف وسيل مواجهة التحديات مثل التغير المناخى وتطبيق التكنولوجيات الرقمية والبنية التحتية الرقمية وخفض الانبعاثات وغيرها من التوجهات العالمية.



حضر اللقاء المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى.