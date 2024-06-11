الشركة القابضة لمياه الشرب تطلق مركز خدمة عملاء رأس البر لخدمة 26 ألف مشترك

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القاهرة - سامية سيد - محافظ دمياط ورئيس القابضة للمياه يتفقدان مركز خدمة عملاء رأس البر لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

مركز خدمة عملاء رأس البر: خطوة جديدة نحو تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط

قامت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بزيارة تفقدية لمركز خدمة عملاء رأس البر، يرافقها المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة، واللواء المهندس أحمد ماهر شاهين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط. يخدم المركز نحو 26,600 مشترك، ويقدم أكثر من 49 خدمة لأهالي مدينة رأس البر.

وقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط: "نحن ملتزمون بتوفير أفضل الخدمات لمواطني دمياط، ومركز خدمة عملاء رأس البر هو نموذج مثالي للخدمات المتكاملة التي نسعى لتقديمها. سيساهم هذا المركز في تحسين جودة الحياة اليومية للمشتركين وتسهيل وصولهم إلى الخدمات الضرورية."

ومن جانبه، أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تسعى لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، وتطوير وزيادة مراكز خدمة العملاء لسهولة تقديم الخدمات، وسرعة الاستجابة للشكاوى والطلبات. يشمل المركز عدد 6 شبابيك مقدمي خدمات، ومخصص شباك لذوي الهمم وكبار السن يقدم كافة الخدمات، ويضم وحدة شحن العدادات مسبوقة الدفع، ويستقبل قرابة 3500 عميل شهرياً.

تابع المهندس ممدوح رسلان آليات تقديم الخدمة للعملاء، حيث التقى بمقدمي الخدمة وأكد على أهمية تقديم خدمة متميزة وسعي الشركة لتحقيق رضا العملاء. كما أشار إلى توفر القطع الموفرة للمياه في مراكز خدمة العملاء والتى يمكن للمواطنين شرائها حيث تساهم فى ترشيد الاستهلاك بنحو 40 إلى 60%.

وتفقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط والوفد المرافق لها، سيارة خدمة العملاء المتنقلة، وعدد من معدات الشركة التى تستخدم فى أوقات الطوارئ، ومنها محول طوارئ متنقل، وسيارات نقل المياه.

فيما صرح اللواء المهندس أحمد ماهر شاهين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط: "نسعى من خلال مركز خدمة عملاء رأس البر إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية وأكثر من 49 خدمة متنوعة تشمل كافة احتياجات المواطنين في مدينة رأس البر. ونسعى لتحسين خدماتنا وتقديم أفضل ما لدينا لضمان رضا المشتركين."

واستعرض معتز العتبانى، مدير عام خدمة عملاء شركة مياه دمياط، الخدمات التى يقدمها المركز، مشيرا إلى أنه تم تدريب مقدمى الخدمة على لغة الإشارة والتعامل مع ذوى الهمم، وطباعة مطبوعات بلغة برليل، وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع والعمل فى المركز حتى 11م.