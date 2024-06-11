شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 81.91 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

واصلت أسعار النفط ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي نتيجة ارتفاع الطلب الموسمي على الوقود ومشتريات أمريكية محتملة لزيادة الاحتياطي البترولي الاستراتيجي على الرغم من ارتفاع الدولار الذي حدّ من المكاسب.

وبلغ ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، بما يعادل 0.3% ليصل إلى 81.91 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا، أو 0.4%، إلى 78.05 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وصعدت أسعار الخام نحو 3% يوم أمس ، محققة أعلى مستوى لها في أسبوع مدعومة بتوقعات ارتفاع الطلب على الوقود في الصيف وتوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وقال محللون في غولدمان ساكس مؤسسة خدمات مالية وإستثمارية أمريكية إنهم يتوقعون ارتفاع خام برنت إلى 86 دولارًا للبرميل في الربع الثالث، مشيرين إلى أن الطلب القوي على النقل خلال الصيف سيدفع سوق النفط إلى عجز في الربع الثالث قدره 1.3 مليون برميل يوميا.



