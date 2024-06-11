شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار السيارة أوت لاندر سبورت الجديدة بالسوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

تم طرح السيارة "أوت لاندر سبورت" الجديدة بالسوق المصرية من خلال وكيلها المحلي بفئتين، وعن أسعار الفئة الأولى هاي لاين فهي بـ 1.375.000 جنيه مصري، أما الفئة الثانية بريميوم لاين 1.450.000 جنيه مصري.



تأتي السيارة ميتسوبيشي أوت لاندر سبورت بسعة المحرك 1.5 لتر تنفس طبيعي، القوة 103 حصان، عزم الدوران 141 نيوتن متر،

ناقل حركة أتوماتيك.

وعن أبعاد سيارة ميتسوبيشي أوت لاندر سبورت، فإن الطول 4.457 ملم، العرض 1.805 ملم، الإرتفاع 1.685 ملم، قاعدة العجلات 2.670 ملم.

بالنسبة للمقصورة الداخلية في أوت لاندر سبورت، جاءت مزودة بالعديد من التجهيزات المتطورة والمتنوعة لفئتها، أبرزها لوحة عدادات رقمية كاملة بحجم 8 بوصة، إلى جانب شاشة وسطية ضخمة قياس 12.3 بوصة.

بالإضافة الي عجلة قيادة متعددة الوظائف

منافذ USB امامية (Type-A and Type-C)

شحن لاسلكى للهاتف المحمول مزود بإضاءة

منافذ USB خلفية (Type-A and Type-C)

مخرج طاقة 12 فولت

حامل نظارة مثبت سرعة

تكييف هواء ثنائى (Dual) للتحكم بدرجة الحرارة بمنطقتين (يمين و يسار)

فتحة تهوية خلفية

مزيل سقيع أمامى و جانبي

تنقية الهواء باستخدام تقنية nanoe™X التي تمنع %99 من البكتيريا والفيروسات للحصول على هواء صحي ومنعش

وسائد هوائية للسائق و الراكب الأمامى

وسائد هوائية جانبية

وسائد هوائية ستائرية

أحزمة أمان أمامية بثلاث نقاط تثبيت و مزودة بخاصية القفل الآمن في حالات الطوارئ و شدادات بمحدد قوة

أحزمة أمان خلفية بثلاث نقاط تثبيت و مزودة بخاصية القفل الآمن في حالات الطوارئ

منبه إرتداء حزام الأمان لكل المقاعد

حلقات تثبيت سفلية وأربطة (ISO-FIX) لمقاعد الأطفال x2

قفل أمان للأطفال للأبواب الخلفية

نظام فرامل مانع الإنغلاق (الإنزلاق) مع توزيع قوة الفرامل إلكترونيا و معزز قوة الفرامل

نظام التحكم النشط في التوازن و التحكم في الجر

نظام التحكم النشط في الدوران

نظام المساعدة فى المنحدرات (المطالع)

نظام إشارة التوقف الطارئ

حساسات ركن خلفية

نظام التحذير للنقطة العمياء

نظام تنبيه حركة المرور الخلفية

نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة

نظام إنذار ضد السرقة مع مؤشر

نظام مراقبة ضغط الإطارات .