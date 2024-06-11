شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الاقتصاد اليوم.. البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك من الأحد للخميس بمناسبة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

نشر موقع ”الخليج 365”، اليوم الثلاثاء 11-6-2024، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن أهمها تعطيل العمل بالبنوك من الأحد للخميس بمناسبة عيد الأضحى

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك من الأحد للخميس بمناسبة عيد الأضحىقال البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، أنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1445 هـ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 حتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024.وأضاف البنك المركزى المصرى، فى بيان صحفى، أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2024. السياحة تعلن الطوارئ القصوى استعدادا لاكتمال وصول الحجاج وبدء مناسك الحجأعلنت بعثة الحج السياحي المتواجدة بالأراضي المقدسة حالة الطوارئ القصوى بين أعضائها مع قرب وصول آخر أفواج حجاج الشركات السياحية إلى الأراضي المقدسة واكتمال أعداد حجاج السياحة، شكلت البعثة لجاناً فرعية تم توزيعها في أماكن إقامة الحجاج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ، بالإضافة إلى لجان البعثة بالمطارات والمنافذ البرية، وقامت اللجنة المركزية الرئيسية للبعثة برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بالوزارة ورئيس بعثة الحج السياحي بالتواصل مع كافة الجهات السعودية للاطمئنان على الاستعدادات لتصعيد الحجاج إلى جبل عرفات لأداء الحج، كما تتلقي اللجنة المركزية تقارير على مدار الساعة من جميع اللجان الفرعية بنتائج أعمال تلك اللجان من خلال الربط الآلي بينها جميعا صندوق التنمية الحضرية يقرر طرح وحدات عواصم المحافظات بنظام التمويل العقارىقرر صندوق التنمية الحضرية، طرح وحدات مشروعات تطوير عواصم المحافظات، وذلك بنظام التمويل العقارى، بدلا من نظام التقسيط على 5 سنوات، وذلك بعد التعقاد مع عدد من البنوك المصرية.جاء ذلك عقب البرتوكولات التعاون التى تم توقيعها مع عدد من البنوك ، وذلك لمنح قروض تمويل عقاري لمشروعات تطوير عواصم المحافظات التابعة للصندوق هالة السعيد: 4,9 مليار جنيه لتنفيذ 311مشروعا تنمويا بالمنوفية بخطة 23/2024استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة المنوفية لعام 23/2024 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة المنوفية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 311 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنوفية بخطة عام 23/2024 تبلغ 4,9 مليار جنيه، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة". الإسكان تعلن طرح وحدات سكنية جاهزة للاستلام الفورى بمشروع "valley towers"أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح وحدات سكنية للأفراد، بعدد 984 وحدة سكنية جاهزة للاستلام الفوري بمشروع "valley towers" بمدينة حدائق أكتوبر.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن مساحات الوحدات تتراوح بين (95م2 : 100م2)، مضيفاً أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع ومساحة كل وحدة، والأسعار وأسلوب السداد، وكراسات الشروط، ستكون متاحة على موقع برنامج "مسكن"، محور الوحدات على الرابط www.reserve.newcities.gov.eg اعتباراً من يوم الأحد الموافق 30/6/2024، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية في موعد لاحق.

البورصة المصرية.. صعود جماعى للمؤشرات بختام التعاملات للجلسة الثانية على التوالىأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.763 تريليون جنيه.ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 26082 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 31936 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 11270 نقطة. التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول المبدئى وموعد الامتحان بـ3 مسابقاتأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الالكتروني والمواعيد المقررة لذلك للمتقدمين في مسابقات شغل وظائف بكل من الهيئة القومية للانفاق، والهيئة العامة للنقل النهري، وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg.

وكان الجهاز قد أعلن خلال شهر يناير الماضي عن مسابقة لتلبية حاجة الهيئة القومية للأنفاق لتعيين عدد(96) مهندساً في تخصصات مختلفة، وعدد (5) في وظيفة أخصائي شئون مالية، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج) ، كما أعلن الجهاز أيضا عن مسابقة لتلبية حاجة الهيئة العامة للنقل النهري لتعيين عدد (24) في وظيفة مهندس بناء سفن ثالث و(4) في وظيفة أخصائي حاسبات اّلية ثالث، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج).