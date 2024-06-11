شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 11-6-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 11-6-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة الثلاثاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.763 تريليون جنيه.

إيقاف التداول على 6 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، وجدوى للتنمية الصناعية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وبنك التعمير والإسكان.

البورصة تربح 11 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.763 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 658.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 79.3 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.4% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.41%، والعرب على 9.2%، واستحوذت المؤسسات على 30.39% من المعاملات في البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.6%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 124.2 مليون جنيه، 116.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 41.9 مليون جنيه، 10.5 مليون جنيه، 8.1 مليون جنيه، 180 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 26082 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 31936 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 11270 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 5739 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 8320 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 6451 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1669 نقطة.

وصعدت أسهم 91 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 47 شركة، ولم تتغير مستويات 62 شركة.

أسهم خزينة



أعلنت شركات مجموعة أي أف جي القابضة، وراية القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى كليوباترا، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، إذ اشترت الأولى مليون سهم خزينة، وشراء الثانية 206.4 ألف سهم خزينة، وشراء الثالثة 200 ألف سهم خزينة، وشراء الرابعة 530 ألف سهم خزينة.

تعاملات الداخليين



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والعبور للاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، والعالمية للاستثمار والتنمية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 2212 سهم، 346.9 ألف سهم، 20 ألف سهم، مليون سهم، 660 ألف سهم، 10533 سهم، 631.5 ألف سهم، على التوالى.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو عدد 9.6 مليون سهم، واشترت إدارة شركات الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وطاقة عربية، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية عدد 19 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 30 ألف سهم، على التوالي.



فيما باع مجلس إدارة شركات ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وسيتي للتحاليل الطبية عدد 49.2 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، 113.6 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 769.9 ألف سهم، 9.5 مليون سهم، 750 ألف سهم، على التوالي.



جي بي كورب

أعلنت شركة جي بي كورب، عن الاتفاق بين شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) والشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية "إيتامكو" لتجميع وتصنيع مركبة خفيفة تحت اسم "كيوت".

القلعة

قالت شركة القلعة للاستثمارات المالية، إن إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها من شركات السمسرة بالنيابة عن عملائها في المرحلة الثانية من الاكتتاب في شراء الدين بلغ 1.7 مليار جنيه بنسبة تغطية 808%، وسيقوم البنك العربي الأفريقي الدولي بتخصيص لكل طالب اشتراك في شراء الدين.