شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 11-6-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 11-6-2024.



إيقاف التداول على 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، وجدوى للتنمية الصناعية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وبنك التعمير والإسكان.

البورصة تربح 11 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الثلاثاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.763 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 658.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 79.3 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.41%، والعرب على 9.2%، واستحوذت المؤسسات على 30.39% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.6%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 124.2 مليون جنيه، 116.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 41.9 مليون جنيه، 10.5 مليون جنيه، 8.1 مليون جنيه، 180 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 26082 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 31936 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 11270 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 5739 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 8320 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 6451 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1669 نقطة.

وصعدت أسهم 91 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 47 شركة، ولم تتغير مستويات 62 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 19.630 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.36%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 2.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.34%.

- جدوى للتنمية الصناعية بسعر إغلاق 4.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.20%.

- بنك التعمير والإسكان بسعر إغلاق 42.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.08%.

- بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 2.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.47%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر الجديدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 9.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.04%.

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 15.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.76%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 3.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.33%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 25.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.25%.

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 96.020 بنسبة تراجع بلغت 4.68%.