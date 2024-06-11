إضافة خدمة الشحن «TRE» إلى ميناء جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أضافت شركة «Hapag-Lloyd» خدمة الشحن الجديدة «البحر الأحمر السريعة» ( TRE) إلى ميناء جدة الإسلامي؛ والتي تربط جدة بأربعة موانئ في تركيا والأردن، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وموانئ العالم، ويعمل على تلبية المتطلبات المتزايدة للتجارة الدولية في المنطقة.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية «موانئ» الطامحة لزيادة قوة ربط موانئ المملكة بالموانئ العالمية، وجذب كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزا لوجستيا عالميا، ومحور ربط القارات الثلاث.

وأوضحت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» أن خدمة الشحن الجديدة تعمل على ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ: إسطنبول، وإزميت، وألياجا في تركيا، والعقبة في الأردن، عبر رحلات أسبوعية منتظمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 1,130 حاوية قياسية.

يذكر أن ميناء جدة الإسلامي يشهد أعمال تطوير مستمرة تنفذها «موانئ» لجعله ضمن أفضل 10 موانئ عالميا، حيث شهد خلال العام الجاري انتهاء أعمال تحسين وتطوير الجزء الشمالي، باستثمارات بلغت 6.6 مليارات ريال، مما يعزز قدراته التشغيلية، ويزيد طاقته الاستيعابية، فيما يضم 62 رصيفا متعدد الأغراض، وعددًا من المحطات المتخصصة، والتجهيزات المتطورة، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 130 مليون طن.

خدمة شحن جديدة:

الخدمة: (TRE)

الشركة المشغلة: «Hapag-Lloyd».

الميناء: جدة الإسلامي.

موانئ الربط:

إسطنبول، إزميت، ألياجا في تركيا

العقبة في الأردن.

الرحلات: أسبوعية منتظمة.

الطاقة الاستيعابية 1,130 حاوية قياسية.