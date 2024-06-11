شكرا لقرائتكم خبر مركز اتصال وخدمة عملاء يوفر 1500 فرصة عمل لكوادر وطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أحدث مركز للاتصال وتجربة العملاء في مدينة الرياض لتعزيز جهود القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بحضور نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لقطاع التقنية المهندس رائد الفايز، والوكيلة المساعدة لمهارات المستقبل والمعرفة الرقمية في وزارة الاتصالات صفاء الراشد، والرئيس التنفيذي لـ»إي آند إنتربرايز السعودية» طارق العنقري.

ويوفر المركز الذي دشن عبر «إي آند إنتربرايز السعودية» e& enterprise، أكثر من 1500 فرصة عمل جديدة على مختلف المستويات الإدارية للخبرات والكوادر الوطنية، ويعزز الحلول المتقدمة لدعم مسيرة التحول الرقمي وتحسين تجربة العميل.

وأكد العنقري أن المركز يأتي انطلاقا من التزام الشركة في دعم النمو المستدام والاقتصاد المحلي، مبينا أنه تم تجهيزه بأحدث تقنيات الاتصال ومركز تحكم NOC ومركز بيانات عالية الجاهزية.

وقال: يتوافق المركز الجديد مع متطلبات الأمن السيبراني في السعودية، ويتبع أعلى معايير الجودة والأمان والاستمرارية، وسيضم فريقا من الخبراء الوطنيين في مجال تجربة العميل وإدارة مراكز الاتصال، ممن يحملون شهادات فنية وعملية متخصصة في إدارة الجودة وتجربة العميل والمستفيد، مؤكدا أن التركيز على تهيئة بيئة مناسبة للكفاءات الوطنية وتعزيز الاستثمار في قطاع تعهد الأعمال ومراكز الاتصال والتحكم يأتي ضمن أولى أولويات الشركة.

وأفاد بأن الشركة تخدم عملاءها في 5 قطاعات حيوية أهمها: الأمن السيبراني، إنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، تجربة العميل ومراكز الاتصال، والتقنية المالية، مشيرا إلى أن «إي آند إنتربرايز السعودية» e& enterprise تتطلع لأن يكون المركز الجديد مصدر فخر لها، وأن يحقق الأهداف المرجوة منه وأن يسهم في إيجاد علاقة مميزة مع العملاء.

5 قطاعات: