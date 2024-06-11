مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض يصدر أول رخصة مشروع

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وأوضح نائب الرئيس للعمليات المهندس طارق الحربي أن إصدار التراخيص سينطلق على مراحل لضمان احتياجات ومتطلبات السوق، مع التركيز على تحسين الكفاءة، وتسريع عملية إصدار الرخص عبر تقنيات الربط الالكتروني المباشر مع مختلف الجهات، مما يسهم في إتاحة التحقق الفوري من البيانات.
وأشار الحربي إلى أن المركز يعمل على تحقيق أهداف استراتيجية عدة، تشمل: تحسين كفاءة تخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، ودعم الشراكات الاستراتيجية، إضافة إلى تحسين المشهد الحضري وزيادة رضا السكان والمستفيدين، إلى جانب العمل على توحيد معايير التصاريح والتراخيص، ورقمنة جميع الخطط والمعلومات المتعلقة بالمشاريع لضمان الامتثال لأعلى المعايير الدولية.
ودعا المركز عموم الجهات والمواطنين إلى زيارة الموقع الالكتروني للمركز (https://ripc.gov.sa)، للاطلاع على مزيد من المعلومات حول إجراءات الحصول على التراخيص، والتصاريح الخاصة بمشاريع البنية التحتية.
يذكر، أن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أنشئ بقرار من مجلس الوزراء في 19 يوليو 2023، للارتقاء بأعمال مشاريع البنية التحتية، والإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق، وتعزيز جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري، نحو بنية تحتية مستدامة.
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