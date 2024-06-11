تعاون بين «البلدية والإسكان» و«الاعتماد السعودي» في مجال الرقابة والاستشارات

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ومثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في مراسم التوقيع، وكيل الوزارة للتراخيص وتنسيق المشروعات المهندس محمد الملحم.
فيما وقع عن المركز السعودي للاعتماد المدير التنفيذي الدكتور عادل القعيد، بحضور كثير من القيادات والمسؤولين من الجانبين.
تتضمن المذكرة التعاون والتشارك في تبادل الخبرات الفنية، والمشاركة في اللجان الاستشارية والفنية ذات العلاقة، واعتماد مختبرات الوزارة والأمانات التابعة لها في جميع المجالات، واعتماد خدمات التفتيش التي تقدمها الوزارة من المركز السعودي للاعتماد، إضافة إلى الاستعانة بالمختبرات وجهات التفتيش وجهات منح الشهادات المعتمدة من المركز.
كما سيتم التعاون بين الجانبين في مجال تدريب الكوادر والتأهيل الفني.
يذكر، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وقعت خلال الأشهر الأخيرة كثيرا من الاتفاقيات والشراكات مع كثير من الجهات والمؤسسات في القطاع الحكومي والخاص، وذلك بهدف تعزيز التكامل مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير ورفع جودة الخدمات المقدمة في القطاع البلدي والإسكاني، وبما يسهم في تحقق مستهدفات القطاع، وفق رؤية المملكة 2030.
المذكرة تغطي:
- أنشطة تقويم المطابقة للجهات التابعة للوزارة.
- حصول المختبرات المرخصة وخدمات التفتيش من قبل الوزارة على الاعتماد.
- الاستعانة بالمختبرات وجهات التفتيش وجهات منح الشهادات المعتمدة من المركز في تعاقدات الوزارة.
- حصول الجهات الخاضعة للرقابة من قبل الوزارة على شهادات نظم الإدارة والمتعلقة بالنظم البيئية.
- تأهيل منسوبي الوزارة في المجالات الفنية ومشاركة الفنيين في المناشط التدريبية للاعتماد السعودي.
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