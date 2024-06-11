شكرا لقرائتكم خبر وزير الشؤون البلدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل وقع (الكترونيا) عقدا لمشروع تحشية شبكات منظومة تصريف السيول بالثقب الأفقي من بحيرات النقع إلى وادي الرمة بمدينة بريدة بتكلفة إجمالية بلغت 108.95 ملايين ريال. وأوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، أن المشروع يعد واحدا من منظومة المشاريع التي تعمل عليها الأمانة لتصريف السيول بمدينة بريدة، والذي سيتم من خلاله تصريف مياه السيول بالثقب الأفقي من بحيرات النقع إلى وادي الرمة، وذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية، وتحسين جودة الحياة التي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشؤون البلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.