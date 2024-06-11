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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، وقع اتفاقية تمويل بقيمة 150 مليون دولار لمحطة روغون للطاقة الكهرومائية، مع وزير المالية الطاجيكي فيض الدين قاهرزودا، بحضور وزير التنمية الاقتصادية الطاجيكي زفقي زفقيزودا، وذلك في العاصمة دوشنبه. ويهدف المشروع الاستراتيجي إلى زيادة إنتاج الطاقة في طاجيكستان، وتوفير الكهرباء النظيفة، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.

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