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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، ورشة عمل بعنوان «التحديات التي تواجه المنشآت الغذائية والعلفية»، وذلك بمشاركة عدد من الشركات المصنعة والمستوردة للمنتجات الغذائية والعلفية. وتناولت الورشة التحديات التي تواجه المنشآت الغذائية والعلفية في تتبع وسحب واسترجاع المنتجات الغذائية والعلفية غير الآمنة على طول السلسلة الغذائية وطرق دعم الصناعة والاستثمار، مع عرض لمبادرات الهيئة في دعم المصانع المحلية مثل برنامج داعم لتمكين المستثمر، وزيادة فاعلية الاتصال مع العملاء والتركيز على رضاهم وقياس جودة الخدمات المقدمة لهم، وسبل بناء شراكات تعاونية مع القطاع الحكومي والخاص.

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