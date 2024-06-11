40 % توطين وظائف الأنشطة السياحية بالعاصمة المقدسة

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وأوضحت وزارة السياحة في بيان لها، أن نسب التوطين للوظائف المتعلقة بالأنشطة السياحية في العاصمة المقدسة بلغت 40%، مبينة أن أعداد العاملين السعوديين في الأنشطة المرخصة من الوزارة السياحة سجلت زيادة بنسبة تصل إلى 14%، حيث كانت نسب توطين الوظائف في مرافق الضيافة في مكة المكرمة قد تجاوزت 38% خلال العام الماضي 2023م مقارنة بالعام الذي سبقه 2022م.
وأشارت إلى أن نسبة السعوديات من العاملات في القطاع ارتفعت إلى 37% خلال العام الحالي 2024م.
ويأتي حرص الوزارة على استقطاب أبناء وبنات المملكة في الوظائف بالقطاع السياحي بمنطقة مكة المكرمة في إطار جهودها الهادفة لتمكين الكوادر الوطنية في القطاع السياحي، حيث تعمل الوزارة على استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة من السعوديين والسعوديات من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، كما راعت الوزارة استيعاب عدد من الشباب المتميزين ممن يجيدون التحدث باللغات العالمية مثل الإنجليزية ولغات الدول الإسلامية، وذلك في إطار حرص الوزارة على أن يقدم أبناء وبنات الوطن أفضل الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.
توطين الأنشطة السياحية بمكة المكرمة
- 40 % نسب توطين الوظائف المتعلقة بالأنشطة السياحية.
- 5 آلاف سعودي وسعودية يعملون بأنشطة سياحية بمكة.
- 14 % زيادة في أعداد العاملين السعوديين في الأنشطة المرخصة.
- 37 % نسبة السعوديات من العاملات في القطاع.
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