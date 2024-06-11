شكرا لقرائتكم خبر «روشن» تسجل رقما قياسيا لممشى واجهتها البحرية بجدة في موسوعة غينيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت مجموعة روشن رقما قياسيا جديدا لممشى واجهة روشن البحرية بمدينة جدة، في موسوعة غينيس العالمية.

ودشنت روشن - أحد المشاريع الكبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - اللوحة الفنية لممشى الواجهة في حلته الجديدة، بعد إطلاق مبادرة تحسين المنظر الجمالي لواجهة روشن البحرية في جدة، بالتعاون مع برنامج «لنبادر» للتطوع والشراكة المجتمعية، وجمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة.

وسجلت الواجهة، التي تعد أحد أكثر الوجهات جاذبية في مدينة جدة، رقما قياسيا جديدا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأطول رسمة على ممشى في العالم.

ويغطي العمل الفني الذي زينته أنامل الإبداع من فنانين ومتطوعين، وعبرت عن روح مدينة جدة النابضة بالحياة والعناصر المميزة لمجموعة روشن، ممشى واجهة روشن البحرية بالكامل، الذي تصل مساحته الإجمالية إلى 16000 متر مربع.

وتأتي مبادرة تجديد المنظر الجمالي لواجهة روشن البحرية، في إطار التزام المجموعة بتحسين جودة الحياة لسكان جدة، وتعكس دعمها للفنانين السعوديين وإيمانها بأهمية الفن في تحقيق رفاهية المجتمع.