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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة جدة أعلنت قيامها بدراسة وحصر أبرز تحديات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء من الجهات التمويلية الحكومية أو الجهات الخاصة؛ لتحقيق النمو والتوسع والاستدامة ورفع الكفاءة المالية والإدارية، وذلك بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما ستقوم الغرفة بدراسة كيفية معالجة التأخر في الحصول على التمويل المقدم، واشتراطات التقديم للتمويل، وأسعار الفائدة، إضافة إلى دراسة وضع الجهات المانحة للتمويل ومحاولة حل الفجوات وتقريب وجهات النظر مع طالبي التمويل، إلى جانب المقترحات لتحسين وتسهيل الحصول على التمويل المناسب.

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