شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بوصول العالم إلى «ذروة إنتاج الذهب» مع تحديات العرض والطلب والان نبدء بالتفاصيل

توقعات مجلس الذهب العالمي

عراقيل أمام إنتاج الذهب

أزمة عالمية في سوق الذهب

معاناة قادمة محتملة

أسعار الذهب

الدمام - شريف احمد - حذر محللون من معضلة تجتاح صناعة تعدين الذهب عالميا حيث أصبحت هناك كميات أقل من الذهب يتم استخراجها في الوقت الحالي، وفق ما ذكر موقع كوارتز.قال جون ريد كبير استراتيجيي الأسواق في مجلس الذهب العالمي "وورلد جولد كاونسيل" التي تعد منظمة تمثل مصالح شركات التعدين والمعنيين بالقطاع في الأسواق الدولية:"إن إنتاج المناجم متوقف على الرغم من بعض المكاسب في وقت سابق من هذا العام 2024". وأضاف: "أصبح من الصعب العثور على الذهب وتمويل عملياته".وفي أبريل، قال مجلس الذهب العالمي إن إنتاج المناجم في الربع الأول من هذا العام ارتفع بنسبة 4% على أساس سنوي ليصل إلى 893 طنًا.اقرأ أيضاً:ومع ذلك، فإن الذهب المعاد تدويره ينمو بسرعة أكبر ولكن من مستوى أقل. وارتفع الإنتاج بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بمقدار 350 طناً.في ديسمبر الماضي طرحت مجلة فوربس الأمريكية مخاوف المحللين مما أسموه خطر "ذروة الذهب" والتي تشير مثلها في ذلك كمثل "ذروة النفط" إلى النقطة التي تستنزف فيها كمية السلعة التي ينبغي الاهتمام بها ويصبح من غير الممكن تلبية الطلب المتزايد عليها.قال مجلس الذهب العالمي إن صناعة تعدين الذهب تكافح من أجل الحفاظ على نمو الإنتاج حيث أصبح من الصعب العثور على رواسب المعدن الأصفر.ووفقا لبيانات اتحاد التجارة الدولية فقد ارتفع إنتاج المناجم بنسبة 0.5% فقط في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي عليه 2022.وقال جون ريد :”استقر إنتاج الذهب فعليًا بين عامي 2016 و2018 ولم نشهد أي نمو منذ ذلك الحين”.وفي عام 2022، بلغ النمو 1.35% على أساس سنوي بينما كان 2.7% في 2022 بينما في عام 2020 سجل إنتاج الذهب العالمي أول انخفاض منذ عقد منخفضا بنسبة 1%.وقال ريد: ” بعد 10 سنوات من النمو السريع منذ عام 2008 تقريبًا تكافح الآن صناعة التعدين لتحقيق نمو مستدام في الإنتاج”.وأوضح أن العثور على رواسب الذهب الجديدة أصبح أكثر صعوبة في جميع أنحاء العالم حيث تم بالفعل استكشاف العديد من المناطق المحتملة.اقرأ ايضاً:يتطلب تعدين الذهب على نطاق واسع رأس مال ضخم كما ويتطلب استكشافًا وتطويرًا كبيرًا ويستغرق في المتوسط ما بين 10 إلى 20 عامًا قبل أن يصبح المنجم جاهزًا للإنتاج، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.حتى أثناء عملية الاستكشاف فإن احتمالية تقدم الاكتشاف إلى تطوير منجم منخفضة حيث تحتوي حوالي 10% فقط من اكتشافات الذهب العالمية على ما يكفي من المعدن.تم استخراج حوالي 187 ألف طن متري من الذهب حتى الآن معظمها يأتي من الصين وجنوب أفريقيا وأستراليا .وتقدر احتياطيات الذهب التي يمكن التنقيب عنها بنحو 57 ألف طن، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.وأضاف ريد أنه بصرف النظر عن عملية الاكتشاف فإن الحصول على التصاريح الحكومية أصبح أكثر صعوبة ويتطلب المزيد من الوقت وقد يستغرق الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة عدة سنوات.هدأت أسعار الذهب مؤخرا بعد ارتفاعها إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة مدعومة بالطلب القوي بقيادة الصين. ويتم تداول المعدن حاليًا عند 2,294.3 دولارًا للأونصة حيث ارتفعت أسعار الذهب 12% هذا العام.