شكرا لقرائتكم خبر عن الروبل الروسي يرتفع مقابل الدولار.. وينخفض أمام اليورو واليوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الروبل بنهاية التداول في بورصة موسكو اليوم بواقع 2.28 كوبيك، مقارنة بمستواه عند الإغلاق السابق، ليصل إلى 88.9519 روبلاً.

وارتفع سعر صرف اليورو بمقدار 1.13 كوبيك ليصل إلى 95.6400 روبلاً, فيما ارتفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 1.29 كوبيك ليبلغ 12.221 روبلاً. بورصة موسكو وأغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على تراجع بمقدار 18.91 نقطة، ما نسبته 0.594%، مقارنة بإقفال يوم التداول السابق ليبلغ 3162.03 نقطة.

وانخفض مؤشر RTS بمقدار 12.13 نقطة، أي بنسبة 1.073%، مقارنة بالإغلاق السابق ليصل إلى 1118.78 نقطة.