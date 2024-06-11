شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 11 قطاعا بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها المقاولات بنسبة 6.6% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع 11 قطاعا على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 6.6%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 4.2%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.2%، وصعد قطاعا البنوك والعقارات بنسبة 1.9%، 1.7%، على التوالى.



وقفز قطاعا التجارة والموزعون، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.2%، وزاد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.6%، ثم قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.2%.



فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 2%، وهبط قطاع مواد البناء بنسبة 1%، وانخفضت قطاعات الموارد الأساسية، والطاقة والخدمات المساندة، والسياحة والترفيه بنسبة 0.7%، 0.4%، 0.2%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة الثلاثاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.763 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 658.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 79.3 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.41%، والعرب على 9.2%، واستحوذت المؤسسات على 30.39% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.6%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 124.2 مليون جنيه، 116.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 41.9 مليون جنيه، 10.5 مليون جنيه، 8.1 مليون جنيه، 180 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 26082 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 31936 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 11270 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 5739 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 8320 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 6451 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1669 نقطة.