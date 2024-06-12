شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل العمل بالبورصة المصرية لمدة أسبوع لإجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

قررت إدارة البورصة، أن تكون الفترة من يوم الأحد الموافق 16 يونيو حتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو أجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد الاضحى المبارك، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 23 يونيو.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة الثلاثاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.763 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 658.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 79.3 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.41%، والعرب على 9.2%، واستحوذت المؤسسات على 30.39% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.6%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 124.2 مليون جنيه، 116.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 41.9 مليون جنيه، 10.5 مليون جنيه، 8.1 مليون جنيه، 180 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 26082 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 31936 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 11270 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 5739 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 8320 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 6451 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1669 نقطة.