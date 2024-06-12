شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تستحوذ على 48.9% من صادرات الأقطان المصرية عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات النشرة السنوية لإحصاءات القطن "سبتمبر/ أغسطس" للموسم الزراعى عامى 2022/2023، أن الهند كانت فى صدارة الدول الأعلى استيراداً للقطن المصرى خلال تلك الفترة، حيث بلغت الكمية المصدرة إليها نحو 715 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 48.9% من إجمالى الكمية المصدرة من أول الموسم حتى نهايته "سبتمبر/ أغسطس"عام 2023.

وقالت النشرة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن صادرات مصر الإجمالية من القطن بلغت نحو 1.5 مليون قنطار متري من أول الموسم حتى نهايته "سبتمبر/أغسطس" عام 2023، بينما كانت 1.1 مليون قنطار مترى "سبتمبر/ أغسطس" عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 36.5%، بينما بلغ اجمالى كمية الانتاج من القطن الشعر 2.5 مليون ق.م عام 2023، مقابل 3.3 مليون ق. م عام 2022 بنسبة تراجع بلغت نحو 24.5%.

أما عن إجمالى كمية المستهلك من الأقطان المحلية فقد سجل نحو 54.3 ألف قنطار مترى من أول الموسم حتى نهايته "سبتمبر/ أغسطس" عام 2023، مقابل 148.8 ألف قنطار مترى "سبتمبر/ أغسطس" عام 2022، بنسبة انخفاض بلغت نحو 63.5٪ وذلك نتيجة زيادة نسبة الصادرات.