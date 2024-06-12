شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من الهواتف المحمولة تسجل 241 ألف دولار فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

سجلت الواردات المصرية من أجهزة تليفون الأفراد "المحمول"، تراجعا هامشيا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات الهواتف المحمولة نحو 241 ألف دولار في شهر مارس الماضي، بينما كانت 401 ألف دولار في شهر مارس من العام الماضي 2023، بتراجع بلغت قيمته نحو 160 ألف دولار.

وجاءت واردات مصر من الهواتف المحمولة ضمن قائمة الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ مدفوعة بارتفاع واردات السيارات خلال تلك الفترة، حيث سجلت نحو 223 مليون و498 ألف دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 182 مليون و813 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت نحو 40 مليون و685 ألف دولار.

ولعبت واردات السيارت دورا في ارتفاع القيمة الإجمالية لواردات السلع الاستهلاكية المعمرة خلال تلك الفترة، حيث سجلت وارداتها نحو 152 مليون دولار، ارتفاعا من 94 مليون و812 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 57 مليون و198 ألف دولار.

وتراجعت قيمة الواردات المصرية بنسبة 16.2٪، حيث بلغت 5.94 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي، مقابل 7.09 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 25.6%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 31.8%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 31%، وذرة بنسبة 15%.