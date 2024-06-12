شكرا لقرائتكم خبر عن الفوسفات المصرى على طريق العالمية.. إنشاء شركة لتعظيم القيمة المضافة للفوسفات ×7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاقية المساهمين لإنشاء شركة لتعظيم القيمة المضافة لخامات الفوسفات المنخفض التركيز بين هيئة الثروة المعدنية وشركة غاز الشرق وشركة ايمكس انترناشيونال وفيما يلى أهم المعلومات وكانت..

1- إنشاء الشركة الجديدة يعمل على تحقيق أقصى استفادة لتعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات المصرى باستخدام تقنية متطورة تعتمد على رفع تركيز الخام من عنصر الفوسفور بشكل كيميائى وتدعى " " GetMoreP.

2- تقنية GetMoreP ستعمل على رفع تركيز خام الفوسفات لمستويات تتجاوز 37% .

3-كما سيتم تسويق المنتج النهائى من خام الفوسفات عالى التركيز للأسواق العالمية وخاصة لمصنعى حامض الفوسفوريك والأسمدة المركبة .

4- وقد التزمت شركة برايون بتوقيع عقد شراء طويل المدى لجزء كبير من خام الفوسفات المنتج عالى التركيز لاستخدامه فى منشآت إنتاج حامض الفوسفوريك الخاصة بها فى بلجيكا .

5- وتم اختيار تقنية "GetMoreP" المملوكة لشركة PRYON)) لرفع تركيز خام الفوسفات منخفض الجودة بدلاً من التقنيات الأخرى مثل (التعويم الرغوى) لأسباب عديدة منها انخفاض استهلاك المياه وإنتاج خامس أوكسيد الفسفور بجودة عالية 37% ، ويتميز المشروع بالاكتفاء الذاتى من الطاقة المولدة ذاتياً من البخار والطاقة بفضل وحدة حامض الكبريتيك التى ستؤمن الكمية المطلوبة من حامض الكبريتيك عن طريق حرق الكبريت إلى كبريتيد مع البخار والطاقة.

6- وقع الاتفاقية بحضور المهندس محمد شعيب رئيس شركة غاز الشرق، كل من الجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والجيولوجى فكرى يوسف العضو المنتدب للتعدين بشركة إيمكس والمهندس نبيل هاشم مدير شركة غاز الشرق و شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع عقد تنفيذ اعمال المشروع بين شركات غاز الشرق وايمكس وتيسين كروب أودا وعنها يورج ريتسمان العضو المالى التنفيذي و سوفريكو وعنها جيل ديبواسون رئيس الشركة.

7- وستقوم شركة سوفريكو العالمية بنطاق أعمال استشارى إدارة المشروع خلال مراحل التنفيذ المختلفة، و تتولى شركة تيسين كروب أودا أعمال تنفيذ المشروع لما لديها من خبرات واسعة فى مجال الأسمدة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع مليون طن سنوياً من الخام بتكلفة إجمالية 250 مليون دولار.