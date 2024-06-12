شكرا لقرائتكم خبر عن 80 مليون دولار تكلفة الفرن الخامس بمصانع السبائك الحديدية بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس عيد مهلل، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لشركة المصرية للسبائك الحديدية، أن مشروع المصنع " الفرن"الخامس بشركة السبائك الحديدية، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية، بمشاركة أجنبية يتكلف نحو 80 مليون دولار عبارة عن تدشين الفرن الخامس بمصانع المصرية للسبائك الحديدية ليضاف إلي الافران القائمة.

أضاف مهلل لـ" الخليج 365" أن تدشين الفرن الخامس مخصص لإنتاج سبيكة الفيروسيلكون نحو 15 ألف طن سنويا، ليكون الإنتاج الإجمالى للمصانع 65 ألف طن إضافة إلى غبار سيليكا الذى سيرتفع انتاجه من 20 ألف إلى 25 الف طن وسيتم تحقيق زيادة فى الصادرات نحو 15 مليون دولار صادرات سنوية.

وكشفت بيانات مصانع السبائك الحديدية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية عن تصدير 37172 طن من السبائك الحديدية بقيمة 1.7 مليار خلال العام المالى 2022 - 2023 مقابل تصدير 39408 طن بقيمة 1.3 مليار جنيه العام المالى 2021-2022.

وحققت شركة السبائك الحديدية إيرادات نشاط بلغت نحو 2.5 مليار جنيه لكمية تم انتاجها بلغت 49730 طن، مقابل تحقيق 2.2 مليار جنيه لكمية الإنتاج 50620 فيما تم إنتاج نحو 26049 طن من غبار السيليكا.

وكشفت البيانات المالية أن جملة المبيعات المحلية من المنتجات بلغت قيمتها نحو 607 مليون مقابل 522 مليون جنيه العام المالى 2021 - 2022.