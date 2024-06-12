أرامكو السعودية تعلن إتمام عملية الطرح الثانوي العام لأسهمها العادية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية”، اليوم، إتمام عملية الطرح العام الثانوي لأسهم عادية في الشركة.

وأوضح رئيس أرامكو السعودية كبير الإداريين التنفيذيين أمين بن حسن الناصر, أن هذا الطرح يحقق أهداف تنويع وتوسيع قاعدة مساهمي أرامكو السعودية من خلال استقطابه لمشاركة قوية من مستثمرين دوليين ومحليين جُدد، مما يعزز بدروره من سيولة الأسهم بشكل أكبر”، مرحباً بالمساهمين الجُدد من المؤسسات من جميع أنحاء العالم، معرباً عن فخره وامتنانه للثقة المستمرة من المؤسسات المحلية والمستثمرين الأفراد.

وقال “إن نجاح هذا الطرح يُظهر سجلنا الحافل في الأداء التشغيلي والمالي منذ الطرح العام الأولي القياسي في عام 2019م، كما أنه يعكس الإدراك الدولي المتزايد بنقاط قوتنا التنافسية، وإستراتيجية نموّنا على المدى البعيد عبر محفظة عالمية آخذة في التوسع، ويسلّط الضوء كذلك على الثقة في قدرتنا على التنفيذ الناجح لأعمالنا عبر سلسلة قيمة الطاقة في قطاع التنقيب والإنتاج وقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق المتكامل ومصادر الطاقة الجديدة بما في ذلك المشاريع منخفضة الكربون”.

وتم من خلال الطرح بيع 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة وتمثل حوالي 0.64% من الأسهم المصدرة للشركة، حيث يعّد أكبر طرح ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2000م، وأكبر عملية طرح لأسهم في منطقة الشرق الأوسط بعد الطرح العام الأولي الذي أجرته الشركة في عام 2019م.

وبلغ سعر الطرح النهائي للمكتتبين الأفراد وللمؤسسات المكتتبة 27.25 ريالاً سعودياً لكل سهم من أسهم الطرح.

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