مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين في ختام تعاملات اليوم.

وأنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 التداول على ارتفاع بواقع 15.02 نقطة، أي 0.28 بالمئة، ليصل إلى 5375.81 نقطة.

كما زاد المؤشر ناسداك المجمع 151.32 نقطة، أي 0.88 بالمئة، مسجلا 17343.84 نقطة عند الإغلاق.

في المقابل، انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 117.47 نقطة، أي 0.30 بالمئة، لينهي التداول عند 38750.57 نقطة.

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