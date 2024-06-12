أسعار النفط تغلق على ارتفاع طفيف عند التسوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع طفيف عند التسوية اليوم مع رفع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، بينما تمسكت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بتوقعاتها لنمو قوي نسبيا في عام 2024.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، إلى 81.92 دولار للبرميل عند التسوية، مواصلا تعافيه القوي مع انحسار مخاوف زيادة المعروض منذ إغلاق الخام عند 77.52 دولار للبرميل قبل أسبوع ليسجل أدنى سعر إغلاق منذ فبراير الماضي.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا، إلى 77.90 دولار.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد رفعت، في وقت سابق اليوم، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 إلى 1.10 مليون برميل من 900 ألف برميل في تقديرات سابقة.

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