شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحجز شقة فى وحدات أبرج حدائق أكتوبر valley towers والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعد طول انتظار.. قررت وزارة الإسكان طرح وحدات أبرج حدائق أكتوبر valley towers وذلك اعتبار من يوم 30 الشهر الجارى..ونستعرض خطوات الحجز.
1- وزارة الإسكان قررت بدء طرح كراسات شروط حجز وحدات أبرج حدائق أكتوبر valley towers اعتبارا من يوم 30 الشهر الجارى.
2- التخصيص سيكون بنظام أسبقية الحجز.
3- مساحة الوحدات تتراوح من 95-100 متر.
4- يتم الحجز من خلال الدخول على موقع مسكن التابع لهيئة المجتمعات العمرانية من خلال الرابط : www.reserve.newcities.gov.eg
5- عدد الوحدات المطروحة 984 وحدة.
6- الوحدات جهازة للاستلام الفورى.
7- سعر المتر في الوحدات المقرر طرحها يتراوح ما بين 15 إلى 16 ألف جنيه للمتر.
8- انظمة السداد تبدأ بـ3 سنوات بدون فوائد و5 سنوات بفوائد، وتنتهى بـ7 سنوات محملة بفائدة البنك المركزي.
9- تتميز وحدات أبراج مدينة حدائق أكتوبر" و"valley towers، بكونها تقع فى موقع فريد من نوعه داخل مدينة حدائق أكتوبر فضلا عن أنها جاهزة للاستلام الفورى.
10- منالمقرر أن يصل مبلغ جدية الحجز لمشروع ،"valley towers لـ 150 ألف جنيه.
11- مبلغ مقدم الحجز 20%، من قيمة الوحدة.
12- المشروع يطل على طريق الواحات، وعلى بعد دقيقه واحدة من الطريق الدائرى، والطريق السياحى، و5 دقائق من الدائرى الأوسطى، و4 دقائق من مول مصر ومدينة الإنتاج الإعلامى.
13- المشروع يتضمن نحو 74 برج ويصل ارتفاع البرج 30 مترًا.
14- المشروع يتضمن مبانى خدمية منها مدرسة وحضانات وملاعب خماسية، ووحدات إدارية، لتوفير كافة الخدمات اللازمة للسكان.
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