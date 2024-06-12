شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم فى مصر قبل أيام من عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

تشهد أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024 استقرار ملحوظ بين 320 و420 جنيها للكيلو حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية .

وتواصل الحكومة الاستعداد لعيد الأضحى المبارك لعام 2024 بضخ كميات كبيرة من خلال المنافذ الحكومية المختلفة سواء أمان أو منافذ الخدمة الوطنية.

وتسجل اللحوم فى بعض المنافذ بمناطق متفرقة أسعار متفاوتة وبلغ الكيلو و290 إلى 300 جنيه فى منافذ أمان ويصل إلى 320 جنيهات وبعض القطعيات فى المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها، بحسب بيانات شعبة القصابين.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفى المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.

وسجل سعر كيلو كباب الحلة 320- 350 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 340 و390 جنيها للكيلو.

ويشهد سوق اللحوم استقرار ملحوظ فى الأسعار خلال الفترة الحالية، مع ضخ معروض كبير في الأسواق عبر المنافذ والشوادر المختلفة من أجل المساهمة فى ضبط الأسعار.