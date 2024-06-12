شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة تستقر عند 93 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة عند مستويات 93 و94 جنيها فى تداولات وتعاملات اليوم ويصل السعر النهائى للمستهلك 105 جنيها، وتتوقع الشعبة، أن يشهد الطلب على الدواجن بعض التراجع خلال الأيام القادمة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وذلك مع اتجاه الأسر لشراء لحوم الأضاحى وتقليل استهلاك الفراخ مما سيساهم فى انخفاض سعر الدواجن.

سعر الدواجن اليوم بالتفصيل

سعر الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة بين 93 إلى 94 جنيها

سعر الفراخ الساسو في المزرعة بين 115 إلي 116 جنيها.

كتكوت أبيض تسليم أرض المزرعة 24 إلي 26 جنيها.

كتكوت ساسو تسليم أرض المزرعة بين 16 إلي 17 جنيها.

فراخ بيضاء أمهات تسليم أرض المزرعة بين 70 إلي 72 جنيها.