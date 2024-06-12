الاقتصاد

عمومية «أسمنت الرياض» توافق على تعديل النظام الأساسي للشركة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسمنت الرياض نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت، أمس الثلاثاء.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن النتائج تضمنت: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على تعديل ميثاق الترشيحات والمكافأت، والموافقة على تعديل سياسة مكافأة مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترقيم مواد النظام للتوافق مع التعديلات المقترحة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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