شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أسمنت الرياض» توافق على تعديل النظام الأساسي للشركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسمنت الرياض نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت، أمس الثلاثاء.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن النتائج تضمنت: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على تعديل ميثاق الترشيحات والمكافأت، والموافقة على تعديل سياسة مكافأة مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترقيم مواد النظام للتوافق مع التعديلات المقترحة.