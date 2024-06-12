شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «متطورة» توافق على توزيع أرباح نقدية عن عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة.

وجاء التعيين لفحص ومراجعة وتدققيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024، والربع الأول من 2025، بأتعاب وقدرها 315 ألف ريال.

وتضمنت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 59 مليون ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 1 ريال لكل سهم، لـ59 مليون سهم.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة أمس الثلاثاء.

وستبدأ الشركة توزيع الأرباح اعتبارا من يوم الأحد 30 يونيو الحالي.

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)، الذي عقد مساء أمس الثلاثاء.ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة.وجاء التعيين لفحص ومراجعة وتدققيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024، والربع الأول من 2025، بأتعاب وقدرها 315 ألف ريال.وتضمنت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 59 مليون ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 1 ريال لكل سهم، لـ59 مليون سهم.وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة أمس الثلاثاء.وستبدأ الشركة توزيع الأرباح اعتبارا من يوم الأحد 30 يونيو الحالي.