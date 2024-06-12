شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا أوقفت مصانع الذهب إنتاج مشغولات من عيار 14 رغم إمكانية التصدير؟ والان مع تفاصيل الخبر

رغم إمكانية العمل على ترويجه في خارج مصر أوقفت مصانع وورش الذهب إنتاج مشغولات من عيار 14 وذلك لعدد من الأسباب أهمها هبوط الطلب بصورة كبيرة فى السوق المحلى، إضافة إلى صعوبة تسويقه فى خارج مصر وعدم وجود إمكانية للتعاون مع شركات تسويق خارج مصر.

وكشف إيهاب واصف رئيس شعبه صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية، أن الشركات الذهب أوقفت إنتاج الذهب عيار 14 لصعوبة تسويقه فى الوقت الحالى مع الطلب المرتفع على أعيره 18 و21 وغياب تام في الطلب على عيار 14.

وقال في تصريحات خاصة، إن تجار الذهب يتجنبون منتجات عيار 14 منذ فترة طويلة وتجارب الشركات المنتجة اثبت فشلها، لافتًا إلى أن حركة بيع عيار 14 ضعيفة جدًا وتكاد تكون منعدمة، ولا نعول عليها فى إحداث حركة بالأسواق وعندما نتحدث عن مبيعات الذهب فنتجنب عيار 14 لأنه ليس جزء من المعادلة في السوق.

وأضاف "واصف" فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن ثقافة المواطن فى مصر لا تتقبل عيار 14 أو العيارات التى تقل عن 18، حتى الـ 18 احتاج سنوات طويلة حتى يقبله المواطن المصري، مؤكداً أن الحكم على تجربة الذهب عيار 14 فى الوقت الحالي تؤكد أنها فشلت.

وذكر رئيس شعبه صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، أن طلبات التصدير للخارج لعيار 14متوقفة على الرغم من أن هذا العيار مقبول فى خارج مصر، لافتا إلى أن التصدير أصبح مقتصر على منتجات المشغولات من الأعيرة 18 و21.