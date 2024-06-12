شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يشرح لنائب رئيس جمهورية غينيا جهود إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطحب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد تيودورو أوبيانج، نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، والوفد المرافق له، مساء أمس الثلاثاء، فى جولة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، حيث قدم الوزير لهم، ومن أعلى نقطة فى القارة الأفريقية بالبرج الأيقوني، شرحاً مفصلاً عن جهود الدولة المصرية فى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وتجول نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، ومرافقوه بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصعدوا إلى عدد من الأبراج متعددة الاستخدامات، كما صعدوا إلى نقطة المشاهدة فى البرج الأيقونى، حيث قدم وزير الإسكان لهم، شرحاً عن منطقة الأعمال المركزية، قائلا: تضم المنطقة 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

وتابع تيودورو أوبيانج، ومرافقوه، زيارتهم للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تجولوا بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأوضح الدكتور عاصم الجزار لهم، أنها أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وتوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

واختتم نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، ومرافقوه، زيارتهم للعاصمة الإدارية الجديدة، بالتجول فى مشروع الحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، والذى تبلغ مساحته 885 فداناً، ويضم 22466 وحدة سكنية، ما بين عمارات سكنية، وإسكان مختلط، وفيلات، وتاون هاوس، وتوين هاوس.

وأبدى السيد تيودورو أوبيانج، نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، إعجابه الشديد بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وعلى رأسها منطقة الأعمال المركزية والحدائق المركزية، وغيرهما من المشروعات السكنية، والتى تم إنجازها فى وقت قياسى، كما توجه بالعديد من الأسئلة حول آليات تنفيذ تلك المشروعات وفى وقت قياسى، وأجابه الوزير عنها.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اصطحب السيد تيودورو أوبيانج، نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، والوفد المرافق له، أمس الأول الإثنين فى جولة بمشروعات مدينة العلمين الجديدة، وذلك خلال زيارته الحالية لمصر، والتى يهدف من خلالها لبحث العديد من ملفات التعاون المشترك بين البلدين، ومنها، الاطلاع والاستفادة من التجربة العمرانية المصرية.