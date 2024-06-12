شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتابع سير العمل بمشروعات مدينة العبور الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة تفقدية لمدينة العبور الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه المهندس أحمد عمران، والمهندس أشرف فتحي، والمهندس كمال بهجات، مساعدو نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولو الهيئة، والدكتور أحمد إسماعيل،، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة.

وفي مستهل الزيارة، تم مشاهدة عرض تقديمي عن المشروعات الجاري تنفيذها بقطاعات الطرق والمرافق والإسكان داخل المدينة، وكذلك عرض تقديمي عن آخر الأوضاع بملف التقنين للمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة.

ثم انتقل المهندس أمين غنيم، ومرافقوه، للقيام بجولة تفقدية شملت المرور على وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بالحي الـ16، والذي يضم 433 عمارة بها 10392 وحدة سكنية، حيث تابعوا مستوى التشطيبات الخارجية والداخلية، وشاهدوا نموذجاً من تشطيب الوحدات بوحدة سكنية بمساحة 90م2.

ووجه نائب رئيس الهيئة، الشركات المنفذة بضرورة استمرار تكثيف العمل لإنهاء الأعمال المستهدفة فى المواعيد المحددة طبقاً للبرامج الزمنية المحددة، والتأكيد على جوده تنفيذ الأعمال في كل مراحل التنفيذ.

وفي إطار استكمال متابعة مشروعات الطرق والمرافق داخل المدينة، تفقد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طريق R3 بطول 5.8 كم، والذى يربط منطقة الأمل بالطريق الدائري الأوسطي، وطريق R4 بطول 11.2 كم، والذي يربط بين الطريق الدائري والأوسطي وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

وشدد المهندس أمين غنيم، على أهمية الالتزام بالجودة في تنفيذ جميع بنود الأعمال والاهتمام بالاختبارات التي تتم على أعمال الطرق في المدينة.

كما تفقد مسئولو الإسكان المجاورات (209م – 276م – 350م – 400م – 450م – 500م ) بمنطقة الأمل سابقاً، للوقوف على آخر أعمال المرافق وأعمال الرصف تمهيداً لتسليم قطع الأراضي قريباً للعملاء الذين تم توفيق أوضاعهم.

واختتم المهندس أمين غنيم، زيارته التفقدية لمدينة العبور الجديدة، بمشروع تنفيذ عدَّاية الدفع الموجه أسفل طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي قطر خارجي 315 مم لنقل المياه إلى الشريط الخدمي والمساحات المضافة بمساحة 360 فدان بمدينة العبور الجديدة، وذلك من خط المياه بمدينة الشروق قطر 500مم، كما تم التنبيه على الشركة المنفذة بمراعاة المواصفات الفنية في أعمال التنفيذ وسرعة استكمال باقي أعمال الغرف وشبكات المياه بالشريط الخدمي.