شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء و"رئيس القابضة للمياه" يناقشان آليات تطوير وتحسين منظومة المرافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في مقر الشركة القابضة، لمناقشة آليات تطوير وتحسين منظومة المرافق في المحافظة.

وتناول الاجتماع أولويات المشاريع الجاري تنفيذها، وضمان توفير إمدادات المياه للمناطق الحيوية من خلال إنشاء خزانات استراتيجية وروافع لتغذية هذه المناطق.

وحضر الاجتماع كلا من الدكتور صلاح بيومى، واللواء عاصم شكر، نائبا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب، واللواء محمد جلال، رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة، والمهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء.

وناقش الاجتماع أهم مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي الحالية، وحدد الاحتياجات الملحة، ووضع تصور لتطوير وتحسين منظومة المرافق، وأهم الحلول العاجلة.

وأكد اللواء خالد فودة على أهمية التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، بما في ذلك شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء، لتنفيذ المشروعات المطلوبة لتلبية احتياجات أهالي جنوب سيناء.



وأعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته بالتعاون الدائم الذى تقدمه الشركة القابضة، وان هذا النهج الذى نأمله فى كل الجهات التنفيذية

من جانبه، أشار رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب إلى أهمية تحديث المخطط العام لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بسيناء، لافتا إلى انه تم حصر جميع الاحتياجات لتوصيل الخدمة، ووضع أولويات لمشروعات المد والتدعيم، والإحلال والتجديد على مستوى المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيادة الدعم المخصص للمحافظة، بأهمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما عرضت المهندسة، حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء، دراسة للاستفادة من حمأة محطات معالجة الصرف الصحى بالفنادق والقرى السياحية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وكلف المهندس ممدوح رسلان فريق عمل من الشركة القابضة للتوجه إلى محافظة جنوب سيناء لإعداد دراسة متكاملة تشمل الجوانب البيئية والجدوى الاقتصادية.