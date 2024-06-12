شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «تام التنموية» توافق على توزيع أرباح نقدية عن عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تام التنموية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد مساء أمس الثلاثاء.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فقد تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية، كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية نصف السنوية والسنوية عن العام المالي 2024م، وبأتعاب قدرها 525 ألف ريال. توزيع أرباح مرحلية من ضمن النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

وشملت النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة تام التنموية وشركة بوبا العربية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة م. علي محمد سعدي شنيمر مصلحة غير مباشرة فيها.

ويعمل شنيمر بوظيفة الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة بوبا العربية، وكذلك لعضو مجلس الإدارة د. عبد الله نديم محمد إلياس مصلحة غير مباشرة بها.

ويشغل إلياس منصب عضو مجلس إدارة شركة بوبا، والتي عقدت شركة تام معها عقد تأمين صحي لصالح موظفي الشركة.

وبلغت قيمة التعامل مع الشركة: 1.857.505 مليون ريال خلال عام 2023.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة تام التنموية وشركة مواصلات كريم لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة د. عبد الله نديم محمد إلياس مصلحة غير مباشرة بها.

والأعمال عبارة عن كونه شريك مؤسس لشركة مواصلات كريم لتقنية المعلومات، والتي تقدم لشركة تام خدمة نقل لموظفي الشركة.

وبلغت قيمة التعامل مع الشركة: 305.171 ألف ريال خلال عام 2023. توزيع أرباح نقدية وشملت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 4.051.620 مليون ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (2023/12/31 م) بواقع (1.23 ريال) لكل سهم وبنسبة (12.3%) من قيمة السهم الاسمية.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقًا.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي العام النظامي البالغ 6.320.238 مليون ريال، وتحويل الاحتياطي الآخر البالغ 3.078.000 مليون ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2023م كاملين إلى رصيد الأرباح المبقاة.

وقرر مجلس الإدارة بالإجماع عقب انتهاء انعقاد الجمعية العمومية أن يكون تاريخ توزيع الأرباح عن طريق الإيداع آلياً في الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ المساهمين لدى جميع البنوك، ابتداءً من يوم الخميس 21/12/1445 هـ الموافق 27/06/2024م.

وكانت شركة تام التنموية قد أعلنت على موقع تداول في 27 مارس 2024 توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م، والتي تم اعتمادها من الجمعية العامة غير العادية، أمس، وأعلنت نتائجها اليوم.