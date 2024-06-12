شكرا لقرائتكم خبر عن «السوق المالية» توافق على طرح 20% من أسهم «نقاوة» في «نمو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية في 2024/06/10م الموافقة على طلب شركة نقاوة لتقنية المعلومات تسجيل أسهمها وطرح 3 ملايين سهم تمثل 20% من أسهمها في السوق الموازية.

ووفقا لبيانات تداول، سيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

ونوهت بأنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار.

وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

ويجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة (6) أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.