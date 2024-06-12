شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على طرح عام لوحدات صندوق جمعيات السقيا الوقفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت هيئة السوق المالية لـ "الراجحي المالية" على طرح وحدات "صندوق جمعيات السقيا الوقفي" طرحاً عاماً.

ووفقا لبيانات تداول فإن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

ويجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة.

وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، إذ أن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.