شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـ«المداواة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لشركة المداواة التخصصية الطبية.

ووفقا لبيانات تداول، فقد أعلنت تداول تطبيق تجزئة الأوراق المالية لشركة المداواة التخصصية الطبية الناتجة عن تعديل القيمة الإسمية، هذا اليوم الأربعاء 06/12/1445هـ الموافق 12/06/2024م على حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

