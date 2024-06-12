شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في «التيسير تالكو الصناعية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية، هذا اليوم الأربعاء 06/12/1445هـ الموافق 12/06/2024م إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

أعلنت شركة الإنماء للاستثمار بصفتها المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية إتمام عملية الطرح لشريحة الأفراد.

ووفقا للشركة فقد خصص سهم واحد كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، بنسبة تخصيص بلغت 2.5389%على أساس تناسبي. تجميع كسور الأسهم علماً بأنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدايةً من الطلبات الأعلى بواقع سهم واحد لكل طلب حتى نفاذها.

وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت في يوم الثلاثاء 20/11/1445هـ (الموافق 28 مايو 2024م) وانتهت في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأربعاء 21/11/1445هـ (الموافق 29/05/2024م).

واكتتبت شريحة الأفراد في كامل الأسهم المخصصة لهذه الفئة والبالغة (1,200,000) سهم بنسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 43 ريالا للسهم الواحد، وذلك عبر الجهات المستلمة. تفاصيل اكتتاب الأفراد وبلغ عدد المشاركين الأفراد: 685,932 مكتتب، فيما تم تغطية اكتتاب الأفراد: 17.4 مرة بينما بلغت القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد: حوالي 900,124,500 ريال.