الاقتصاد

غدا.. إدراج وبدء تداول أسهم «رسن لتقنية المعلومات» في «تاسي»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول إدراج وبدء تداول أسهم شركة رسن لتقنية المعلومات في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الخميس 07/12/1445 هـ الموافق 13/06/2024م برمز تداول 8313 وبالرمز الدولي SA162GIK1SH5.
وقالت تداول: إن حدود التذبذب السعرية اليومية لشركة رسن لتقنية المعلومات ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
ونوهت بتطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري لشركة رسن لتقنية المعلومات.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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