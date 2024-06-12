شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. إدراج وبدء تداول أسهم «رسن لتقنية المعلومات» في «تاسي» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت تداول: إن حدود التذبذب السعرية اليومية لشركة رسن لتقنية المعلومات ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

ونوهت بتطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري لشركة رسن لتقنية المعلومات. الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية إدراج وبدء تداول أسهم شركة رسن لتقنية المعلومات في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الخميس 07/12/1445 هـ الموافق 13/06/2024م برمز تداول 8313 وبالرمز الدولي SA162GIK1SH5.وقالت تداول: إن حدود التذبذب السعرية اليومية لشركة رسن لتقنية المعلومات ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.ونوهت بتطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري لشركة رسن لتقنية المعلومات.