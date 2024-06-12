شكرا لقرائتكم خبر عن «OpenAI» تعزز تفوقها في الذكاء الاصطناعي بتعيينات وشراكات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحاول شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI)، صانعة تطبيق "تشات جي بي تي"، تعزيز تفوقها في قطاع الذكاء الاصطناعي، عبر تعيين مواهب جديدة وإبرام شراكات مع مؤسسات عملاقة مثل شركة "أبل".

وأعلنت الشركة الأمريكية عن تعيين سارة فريار في منصب المدير المالي رغم أنه منصب هام ظل شاغرًا في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة سريعة النمو لمدة عامين تقريبًا، وفق ما ذكرت صحيفة ذا آيريش تايمز الأيرلندية.

عملت سارة فريار كرئيس تنفيذي سابق لشركة "نكست دور" وفي "سيون ميلز" كما كانت أيضًا عضو في مجلس إدارة "وولمارت" بل كانت في السابق المديرة المالية في شركة "سكواير" للتكنولوجيا المالية.

وقالت الشركة الناشئة إن فريار ستساعد "أوبن إيه آي" على مواصلة الاستثمار في أبحاث الذكاء الاصطناعي مع تنمية أعمالها العالمية. كما قامت صانعة روبوت الدردشة شات جي بي تي يضًا بتعيين كييفن ويل في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للمنتجات.

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قام ويل سابقًا بتوجيه تطوير المنتجات في "إنستجرام" و"تويتر" كمدير تنفيذي في هاتين الشركتين. ما هدف «OpenAI» من هذه الخطوات؟ تعمل الشركة على زيادة الإيرادات من منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها عن طريق بيع الخدمات لعملاء المؤسسات مع إضافة ميزات مثل القدرات الصوتية المحسنة إلى تطبيق شات بوت للمستهلك.

بدأت أوبن إيه آي أيضًا في تدريب نموذج ذكاء اصطناعي أكثر قوة يمكن أن يساعدها على البقاء في صدارة عدد متزايد من المنافسين الممولين جيدًا الذين يتنافسون على نفس المستخدمين والشركات.

وقال سام ألتمان الرئيس التنفيذي لأوبن إيه آي :"تتمتع سارة وكيفن بخبرة عميقة ستمكن الشركة من توسيع نطاق عملياتها ووضع استراتيجية للمرحلة التالية من النمو والتأكد من أن فرقنا لديها الموارد التي تحتاجها لمواصلة الازدهار".

وسيقود ويل، الذي كان يشغل سابقًا منصب رئيس المنتجات والأعمال في شركة "بلانت لابس" خدمات صور الأقمار الصناعية وفريق مخصص لتطبيق أعمال أوبن إيه آي البحثية لخدمة مستخدمي الشركة من المستهلكين والمؤسسات. تأثر أعمال «OpenAI» تواجه قيادة الشركة حاليًا مخاوف متجددة من أنها أعطت الأولوية لتسويق الذكاء الاصطناعي على حساب ضمان سلامته.

وقامت الشركة الناشئة بحل مجموعة السلامة التي كانت تركز على معالجة المخاطر طويلة المدى للذكاء الاصطناعي.

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وتأثرت أوبن إيه آي أيضًا بسلسلة من حالات مغادرة الموظفين في الفرق المتعلقة بالسلامة. ومن جانبها، أكدت الشركة التزامها بتطوير الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول.

وقال ويل في بيان: "لقد حدد فريق المنتج وتيرة الابتكار والنشر المدروس لمنتجات الذكاء الاصطناعي ويسعدني أن أكون جزءًا من المرحلة التالية من النمو حيث نواصل البناء بأمان مسؤول"، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرج الأمريكية. شراكة «Open AI» مع آبل وقامت أوبن بتعيين اثنين من كبار المديرين التنفيذيين كما وأعلنت عن شراكة مع شركة "آبل" تتضمن تكامل شات جي بي تي- سيري، بما يتيح تطورات دمجية في أنظمة آي أو إس وآيباد أو إس وماك أو إس في وقت لاحق من هذا العام.