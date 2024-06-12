شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. إدراج وبدء تداول أسهم «التيسير تالكو الصناعية» في «تاسي» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت تداول: إن حدود التذبذب السعرية اليومية لسهم شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية ستكون، +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

ونوهت بتطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري لسهم شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية.

وكانت شركة الإنماء للاستثمار بصفتها المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية قد أعلنت إتمام عملية الطرح لشريحة الأفراد.

ووفقا للشركة فقد خصص سهم واحد كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، بنسبة تخصيص بلغت 2.5389%على أساس تناسبي. تجميع كسور الأسهم علماً بأنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدايةً من الطلبات الأعلى بواقع سهم واحد لكل طلب حتى نفاذها.



وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت في يوم الثلاثاء 20/11/1445هـ (الموافق 28 مايو 2024م) وانتهت في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأربعاء 21/11/1445هـ (الموافق 29/05/2024م).

واكتتبت شريحة الأفراد في كامل الأسهم المخصصة لهذه الفئة والبالغة (1,200,000) سهم بنسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 43 ريالا للسهم الواحد، وذلك عبر الجهات المستلمة. تفاصيل اكتتاب الأفراد وبلغ عدد المشاركين الأفراد: 685,932 مكتتب، فيما تم تغطية اكتتاب الأفراد: 17.4 مرة بينما بلغت القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد: حوالي 900,124,500 ريال. الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية إدراج وبدء تداول أسهم شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الخميس 07/12/1445 هـ الموافق 13/06/2024م برمز تداول 4143 وبالرمز الدولي SA162GLI0NH7.وقالت تداول: إن حدود التذبذب السعرية اليومية لسهم شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية ستكون، +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.ونوهت بتطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري لسهم شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية.وكانت شركة الإنماء للاستثمار بصفتها المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية قد أعلنت إتمام عملية الطرح لشريحة الأفراد.ووفقا للشركة فقد خصص سهم واحد كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، بنسبة تخصيص بلغت 2.5389%على أساس تناسبي.علماً بأنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدايةً من الطلبات الأعلى بواقع سهم واحد لكل طلب حتى نفاذها.وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت في يوم الثلاثاء 20/11/1445هـ (الموافق 28 مايو 2024م) وانتهت في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأربعاء 21/11/1445هـ (الموافق 29/05/2024م).واكتتبت شريحة الأفراد في كامل الأسهم المخصصة لهذه الفئة والبالغة (1,200,000) سهم بنسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 43 ريالا للسهم الواحد، وذلك عبر الجهات المستلمة.وبلغ عدد المشاركين الأفراد: 685,932 مكتتب، فيما تم تغطية اكتتاب الأفراد: 17.4 مرة بينما بلغت القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد: حوالي 900,124,500 ريال.